林嘉麒：華府料須加碼救市

3月份期指已結算，過去一個月驚濤駭浪暫告一段落。2月份期指結算時的恒指為26,778，與昨日收市23,175點，相差有3,603點。以期指計，淡友最多賺過5,723點，可說是非常和味。及後美國無限QE令淡友先收手，恒指才有力反彈。今日(31日)是基金第一季季結日，季結後資金將重新部署，有一定的指標性，可留意踏入四月份時的部署。

首先，要知道人心虛怯時容易做淡。相信只要問一下周邊人，無論以疫情角度，抑或是以未來經濟信心角度來看，十個裏面應有一半，甚至乎一半以上是看淡的。如果建議現時建倉買股，相信會被視為想法瘋癲。

事實上，過去一周，美國疫情擴展之快實在是意料之外，亞洲時段周一早上，美國新冠肺炎確診人數已升至14萬人，短短4日急升一倍，過去數日以兩成增速遞增。有見及此，美國總統特朗普也只可延長美國防疫指引至4月底，並呼籲民眾保持距離。早前，他期望復活節假期就能恢復正常，似乎時間上要延後了。既然如此，美股近期再度下跌是正常的事情。現時環球面對疫情的處境是負面的，預期經濟會如何地差，未來失業率如何地攀升等，但道理上我們也要逆向思維。

現時是「疫情vs金錢」的角力。上周初後，金錢勝一局，QE勝疫情，股市反升；而上周末後疫情惡化，市場慢慢消化了QE對股市的幫助，股市再度下跌。疫情影響的範圍正提速擴大，增長的速度比起QE速度快。問題是，美國聯儲局與環球央行可有其他招數呢？

2008年金融危機時期的措施基本上傾囊而出，有預計美國疫情要多兩個月去到6月才見高峰，情況並不理想。早前美國2萬億救市，規模相等於美國GDP的9%，已比華府2007至2009年金融海嘯時期的3個刺激方案規模大，相信美國需要更多的經濟刺激措施。有經濟師形容，現時美國正在做的措施就如填補船上的破洞，然而填補這些破洞亦需要時間。未來是穿一個補一個，意味着市場擔心經濟衰退時，美國又會再出政策，直至市場相信經濟不會太過差為止，所以未來環球股市將持續一段時間波動，直到疫情真的好轉過來。

美國第一季業績期快將展開，企業營運狀況及盈利影響程度，將會是華爾街的焦點。當企業預視是差，但個股或大市跌幅有限(與QE前的股價比較)的時候，屆時或許是美股見底之時。當然，民眾及企業受疫情打擊的時間，可能會長過方案持續的時間，整體經濟復甦動力仍欠奉，但起碼預見未來是美好的，基金大戶也樂意建倉入市。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）

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