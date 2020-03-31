歐股收升約1% Hammerson挫逾兩成
2020年03月31日 00:32
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歐股全日走勢波動，尾市升約1%，其中英股升約0.97%至5,563點；德股升1.90%至9,815點；法股升0.62%至4,378點．
個股方面，英國房地產開發商Hammerson下跌了22%，而電影院Cineworld跌超過12%。賭場公司Evolution Gaming躍升11%。
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