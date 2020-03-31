歐股收升約1%　Hammerson挫逾兩成

歐股全日走勢波動，尾市升約1%，其中英股升約0.97%至5,563點；德股升1.90%至9,815點；法股升0.62%至4,378點．

個股方面，英國房地產開發商Hammerson下跌了22%，而電影院Cineworld跌超過12%。賭場公司Evolution Gaming躍升11%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626