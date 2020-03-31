全球企業爭相集資　三月合共發債近2萬億元

新冠肺炎蔓延全球，很多地區商業活動幾乎停頓，企業紛紛瘋搶資金以應付不時之需，即使財政健全的企業亦加入爭相發債集資行列。據Dealogic數字顯示，全球具投資評級的企業，三月份合共發債2,440億美元(約1.903萬億港元)，僅次於去年九月的2,520億美元。

各地區中，美國企業三月發債最多，達1,500億美元，當中包括迪士尼及輝瑞，歐洲企業亦發債280億美元。Refinitiv數字則顯示，若連同銀行的發債額，三月發債金額達4,080億美元。

美國銀行環球投資級別資本市場主管Andrew Karp指出，在經濟不明朗下，企業希望建立資金緩衝，因此當市場大門仍對它們開放，便紛紛湧去取得融資。據Dealogic資料顯示，過去一周，美企發行破紀錄730億美元債券，而且有別之前數周，當中沒有涉及大型收購融資。

不過，疫情加劇市場動盪，推高了融資成本。三月發行投資級別債券的平均孳息率為3.9厘，遠高於三月初最低2.26厘。以股神巴菲特的投資旗艦巴郡為例，三月四日發債5億美元十年期債券，孳息率僅較同年期美國債息高0.9厘，但巴郡的能源子公司上周發債11億美元，孳息率較美債息高2.85厘。

至於低評級企業，已無法在俗稱垃圾債券的高息債券市場取得融資。自三月四日以來，美國市場已沒有發行高息債券，歐洲的發債荒更超過一個月。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626