紐約期金連跌兩日　收報每安士1643美元

周一歐美股市向好，打壓金價走勢，紐約期金收跌10.90美元或0.7%，至每安士1,643.20美元，為連續兩個交易日下跌。

事實上，對沖基金以有史以來最快的速度退出了對金價的看跌押注。數據顯示，在截至上周二(24日)的一周內，資金經理削減他們對黃金淡倉78%，創下了十多年的政府紀錄中最大的降幅，主要是隨着各國央行和政府努力遏制冠狀病毒大流行的影響，增添了持有黃金的理由。

德國商業銀行也認為，黃金將從這場史無前例的印鈔票狂潮中受惠。

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