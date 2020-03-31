紐約期油收市僅守20美元　創2002年以來最低

國際油價繼續暴跌，紐約期油一度挫逾10%，最終收跌6.6%，至每桶20.09美元，為2002年2月以來的最低收市價。布蘭特期油收跌8.7%，至每桶22.76美元。

GasBuddy分析師表示，在產油國不減產的情況下，油價僅有些少的反彈希望，特別是現時疫情導至數以十億計的人被迫留在家中。

此前沙特阿拉伯能源部官員表示，該國計劃自5月起，增加每日原油出口60萬桶，至每日總出口1,060萬桶。出口增加是由於天然氣取代原油和當地需求的下降。

IHS Markit副董事Daniel Yergin指出，原油市場正面臨雙重打擊，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)談判破裂僅是部分原因，最大問題是疫情和世界多數經濟體需求驟減。

他指出，當汽車不在路上跑、飛機不在天上飛、工廠沒有開工且人們沒有工作時，4月原油需求每天恐怕將減少2,000萬桶，是前所未有的需求放緩，且是2008年金融海嘯時期近6倍。

另外，外媒報道，紐約原油期貨交割地庫欣地區的原油庫存最近一周增加逾400萬桶，使市場憂慮庫存滿瀉。

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