美股道指飆近700點收市　科技股領漲

美股周一高開後早段表現反覆，及後升勢逐步擴大，道指曾升逾700點，最終收報22,327點，升690點或3.19%；標指報2,626點，升85點或3.35%；納指報7,774點，升271點或3.62%。

科技股領漲華爾街，當中微軟上漲了7%，而Alphabet和亞馬遜分別升約3%。

市場仍在消化美國的2萬億美元刺激方案，聯儲局前期推行了減息至零、無限QE等前所未有的寬鬆措施，現在輪到財政部上陣，目的仍是避免疫情對經濟造成更大的傷害。

事實上美股已自近期低點大反彈，當中道指升約20%；標指及納指分別反彈17%，及13%。

然而券商Bernstein策略員警告，美股仍未見底，股市估值亦並不便宜，因為主要經濟體仍面對限制民眾外出活動，維時多久存巨大不明朗，未能刺激經濟。

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