港股ADR收升282點 油股靠穩

美股延續上周反彈勢頭，港股ADR指數跟隨做好，按比例計算，收報23,457點，升282點或1.20%。

大型藍籌全線向好，滙豐控股收報44.76元，較港收市升0.26元；騰訊控股收報384.92元，較港收市升8.32元。

油股未隨油價下挫，中石油收報2.64元，較港收市升0.02元；中海油收報7.73元，較港收市升0.16元。

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