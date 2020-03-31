Apple想收購的AR屏幕廠 被Facebook截胡

據外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)被社交網站巨頭Facebook「截胡」，後者與英國「增強現實」(AR)屏幕廠商Plessey達成獨家協議，將購買其生產的全部AR屏幕。據報，此前蘋果公司近期曾考慮收購Plessey。

Plessey將把其技術授權給Facebook，同時在未來幾年，Plessey位於英國的工廠將致力於為Facebook供應產品。

Plessey是為數不多的幾家AR屏幕廠商，分析認為，此後Facebook在與Apple的競爭中可能贏得優一些勢。Facebook去年證實正在研發AR眼鏡。

Apple也表達出了對AR的濃厚興趣，其最新款的iPad Pro配備了LiDAR掃描儀等硬件。據多家媒體報告稱，Apple計劃在2021年或2022年發布AR/VR頭戴式設備，並在2022年或2023年發布更時尚的AR眼鏡。

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