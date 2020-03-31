全球流動性緊張緩解　投資者逃離美債ETF

外國媒體報道，投資者正在拋棄美國短期國債ETF(交易所買賣基金)，因為全球流動性緊張開始緩解。

數據顯示，貝萊德規模224億美元的iShares 1-3年期美國國債ETF上周五遭贖回約22億美元，創2014年以來最大單日贖回。

另外，道富的SPDR投資組合短期美債ETF走資近12億美元，為該基金有紀錄以來最大贖回。

早前投資者在金融市場資金荒之際優先考慮流動性，短期美債一度成為競相追捧的熱點，但隨着聯儲局采取空前刺激措施抗擊疫情衝擊之後，資金需求下降。

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