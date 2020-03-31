【專家點評】古勝：中石化短線反彈受制於呢個位…

港股由本月低位21,139點，至今彈超過2,000點，繼續向上見壓力，尋日就試過早段時間跌穿過23,000點，後來逐步爬升，最後收市跌逾300點報23175點。預期未來仍然會繼續Chok上chok落，除咗香港本地新增確診個案數目上升，外圍疫情亦都不妙，各國政要紛紛現身表達悲觀睇法，似乎要為其國民建立預期管理，即所謂「勿謂言之不預」。呢種情況，得兩個可能性。一係就政府靠嚇，實際情況將較預期好；一係就今次真係好大鑊，經濟大衰退將至。

身處國際金融中心的香港股民，自然都要有所警惕，為疫情作好最壞打算，入市博短線反彈，須嚴控注碼及嚴格執行止蝕紀律。

睇番走勢，中石化於3月19日低見3.2元，其後逐級回升，尋日逆市升逾1.%報3.68元，企穩10天線上，配合技術指標轉強，短線反彈較大阻力在4元關，跌穿3.2元須嚴守止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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