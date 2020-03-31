【專家點評】古勝：中石化短線反彈受制於呢個位…
2020年03月31日 07:00
東網電視更多新聞短片
港股由本月低位21,139點，至今彈超過2,000點，繼續向上見壓力，尋日就試過早段時間跌穿過23,000點，後來逐步爬升，最後收市跌逾300點報23175點。預期未來仍然會繼續Chok上chok落，除咗香港本地新增確診個案數目上升，外圍疫情亦都不妙，各國政要紛紛現身表達悲觀睇法，似乎要為其國民建立預期管理，即所謂「勿謂言之不預」。呢種情況，得兩個可能性。一係就政府靠嚇，實際情況將較預期好；一係就今次真係好大鑊，經濟大衰退將至。
身處國際金融中心的香港股民，自然都要有所警惕，為疫情作好最壞打算，入市博短線反彈，須嚴控注碼及嚴格執行止蝕紀律。
個股方面，中國石油化工(00386)去年純利倒退6.73%至574.65億元人民幣(下同)，因為煉油及化工業務的主要產品毛利收窄；惟建議派末期股息0.19元，料全年股息逾9厘。無論估值或股息均見吸引，而且油價低殘有利提高其化工產品競爭力。但話說回頭，環球經濟不景氣，亦有可能打擊其煉油及化工業務需求，投資者不可不防。
睇番走勢，中石化於3月19日低見3.2元，其後逐級回升，尋日逆市升逾1.%報3.68元，企穩10天線上，配合技術指標轉強，短線反彈較大阻力在4元關，跌穿3.2元須嚴守止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！