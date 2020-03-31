雅迪控股認購理財產品

期內，透過雅迪銷售以最高結餘6.59億元人民幣(下同)認購中國工商銀行產品；透過雅迪科技、浙江雅迪及雅迪銷售以最高結餘5.5億元認購廣發銀行產品；透過雅迪銷售以最高結餘為9.32億元認購平安產品。

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