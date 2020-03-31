雅迪控股認購理財產品
2020年03月31日 07:13
東網電視更多新聞短片
雅迪控股(01585)公布，截至去年12月底止年度及直至2020年3月20日，公司已不時透過其全資附屬認購及贖回理財產品。
期內，透過雅迪銷售以最高結餘6.59億元人民幣(下同)認購中國工商銀行產品；透過雅迪科技、浙江雅迪及雅迪銷售以最高結餘5.5億元認購廣發銀行產品；透過雅迪銷售以最高結餘為9.32億元認購平安產品。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！