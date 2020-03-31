中國黃金國際去年虧損擴至3283萬美元 另任命董事會主席

公司預期，2020年的黃金產量為212,000安士；銅產量為1.45億磅，較2019年實際產量增加約5%。

另外，公司宣布任命首席執行官姜良友為董事會主席，自溫哥華時間2020年3月29日生效。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626