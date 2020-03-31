中國黃金國際去年虧損擴至3283萬美元 另任命董事會主席
2020年03月31日 07:24
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中國黃金國際(02099)去年錄得股東應佔虧損按年擴大至3,283.7萬美元，每股虧損8.28美仙，不派末期息；2018年同期虧損483.7萬美元。
公司預期，2020年的黃金產量為212,000安士；銅產量為1.45億磅，較2019年實際產量增加約5%。
另外，公司宣布任命首席執行官姜良友為董事會主席，自溫哥華時間2020年3月29日生效。
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