【專家點評】陳正犖：全球經濟衰退或無可避免

環球經濟前景黯淡，我們認為接下來的服務業採購經理指數變化相當重要。內地早前公布的數據，已經顯示非製造業採購經理指數倒退情況前所未見，這或為其他經濟體的數據響起了警號。成熟經濟體倚賴服務業，貢獻相當於四分三的生產、就業及經濟總值，內地目前的經驗或暗示，消費回復正常需時較製造業復甦更漫長。因此我們進一步調低環球經濟預測，估計今年全年或收縮1.6%，當中歐元區或連續四季按年收縮，拖累全年經濟倒退8.4%。縱使美國受危機的打擊或相對溫和，預料經濟亦會連續三季衰退，全年經濟或收縮0.5%。

我們亦調低了新興亞洲經濟增長預測，不過估計受中國經濟於今年稍後時間復甦所支持，這主要靠5G相關的科技密集式投資帶動，南韓及台灣亦有類似催化劑，全年經濟或可避過衰退一劫，惟區內一些倚賴旅遊業的經濟體例如泰國，今年衰退預料將相當嚴重。

環球股市債市近期跌幅已經相當顯著，仍然難以確定是否已經見底。資產配置方面，花旗維持對環球股票中性看法；環球債券整體看法則偏淡，當中美國國債及高評級的投資級別債券可以看高一線；我們亦建議大家維持適度配置黃金，以增加整個組合的防守性。值得留意的是，健康護理行業及一些現金充裕的公司，在震盪市況中展示較強的抗跌力，無論於股市還是債市，我們仍然偏好資產負債表較佳的優質企業，他們有望較快復甦。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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