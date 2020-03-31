【全球救市】若疫情惡化　新加坡擬部署第3輪財政刺激措施

新加坡傳媒報道，新加坡副總理王瑞傑稱，若新冠肺炎疫情進一步惡化，當局準備部署第3輪財政刺激措施。

王補充，有資源在必要時採取行動，而第2輪刺激計劃已是「非常大規模」的措施，應充分利用。

上周，新加坡才公布總額為480億新加坡元(下同)的第2輪刺激計劃，是自全球金融海嘯以來首次動用國家儲備支持正滑向衰退的經濟。王當時透露，該筆額外支出將把政府應對疫情的紓困資金規模提高到近550億坡元，相當於國內生產總值(GDP)的11%，而追加的刺激措施將令今年預算赤字佔GDP的比例提高到7.9%。

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