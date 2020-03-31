【市前重點睇】港股外圍漲逾400點　油金齊跌

美匯指數企99.18，離岸人民幣(CNH)低見7.1182，港匯處7.7547，美元兌日圓見108.04，歐元跌至1.1028，英鎊企1.2363。金價回落至1,616美元。布油挫至22.76美元，紐油瀉至20.43美元。道指期貨窄幅上落。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾400點。

●Apple想收購的AR屏幕廠，被Facebook截胡。

●最悲觀預測：美國新申領失業救濟人數飆至650萬。

●美國2月待完成房屋銷售升2.4%，3年新高。

●美國10年期國債孳息率升5.18點子，報0.7264厘。

●紐約期油一度挫逾10%，最終收跌6.6%，至每桶20.09美元，為2002年2月以來的最低收市價。布蘭特期油收跌8.7%，至每桶22.76美元。

●紐約期金收跌10.90美元或0.7%，至每安士1,643.20美元，為連續兩個交易日下跌。

●歐洲央行上周新增資產收購規模創出歷史紀錄。其現有的資產購買計劃，包括主權債、公司債券、擔保債券和資產支持證券的購買量增加240億歐元。

●全球最大黃金買家俄羅斯央行宣布將從4月1日開始停止購買黃金，原因未有透露。黃金約佔俄羅斯國際儲備的20%，不僅處於歷史較高水平，也高於其他中央銀行。

●傳沙特阿美考慮出售管道公司部分股權，以籌集超過100億美元。

●港股ADR指數收報23,457點，升282點或1.2%。

●4月恒生指數夜期收報23,394點，升380點，高水219點，成交35,759張。

●香港警號！上季家庭負債佔GDP急升至80.4%創新高。

●人行跟隊放水500億。

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