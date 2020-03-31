【股民熱話】到底全球市場最壞情況會係點？

呢期股友群最熱切討論的問題，係到底嚟緊全球市場係咪沒有最壞，只有更壞？呢個問題，關係到大家的持股係咪要清倉、又或者手持的現金係應該入市撈貨定咩都唔好做？筆者則認為，未來可能出現的最壞情景有三個。

第一，關於疫情：

新冠肺炎疫情年內沒完沒了，第二季難結束，影響將帶到下半年，全球經濟及股市估值要再進一步向下修正，股、匯、債、商品市場仍有大幅波動，目前尚遠未見低位。

第二，關於美國：

今年是美國總統大選，可遇上今次疫情，美國政府處理有失當之嫌，令特朗普競爭連任勝算大減。由於美國聯儲局已使出無限量寬的一招，若然未來仍難以穩定金融市場，則必須提防系統性風險會持續爆發，威脅美債和美元的權威，令世界金融市場陷入大混亂之中，全球投資市場都不會有樂土。

第三，關於國際形勢：

自古以來，時勢好，天下太平，安居樂業；時勢不好，易動干戈，民不聊生。目前，正由於各大經濟體都受到疫情的嚴重打擊，民怨日盛，多國停擺影響產出，尤其是糧食物資供應將會受到影響。為政者有可能為了轉移視線，或會透過在國際間掀起事端，以將內部視線轉移至海外。近日中、美國在南海、亞太區域動作頻頻、北韓發射火箭、產油國矛盾升級，凡此種種已引起社會關注。必須注意年內地緣政治風險可能會持續上升，成為金融市場又一黑天鵝。

香港既打正國際旗號，自命國際金融中心，在全球景氣敗壞之下，自難幸免。到底今年香港經濟仲會有幾慘，筆者都唔敢估底，只是大家都有心理準備，以目前港府的紓困措施力度極之不足，年內企業倒閉及工人失業情況，將遠較市場預期嚴重。此外，中國面對外部需求疲弱，單靠內部需求，孤掌難鳴，只怕難救經濟。大靠山都自顧不暇，可見香港的處境有多惡劣！

好友聽落，可能會埋怨危言聳聽；但面對嚴峻的現實狀況，投資者只有作最壞打算，做最佳準備，有備無患。筆者的結論是，此刻股民要堅持戒急用忍，寧願買貴一點點，免接火棒，一旦再差下去，連港樓都唔會頂得住，香港經濟真正大禍臨頭，呢一浪真係唔知幾耐先至翻到身！

東網財經專欄作者 帥哥

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