亞洲股市：日股漲逾百點 韓澳股升1%至3%
2020年03月31日 08:30
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(Getty Images圖片)
美股三大指數收漲逾3%，亞洲主要股市穩升。日本日經225指數高開96點或0.5%至19,181點，其後最多升逾100點，暫高見19,188點。
南韓首爾綜合指數高開22點或1.2%，見1,739點，之後再上1,756點暫時高位，升39點或2.3%。
澳洲股市揚升，早段曾漲近200點或3.6%，報5,385點。
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