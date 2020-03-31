亞洲股市：日股漲逾百點 韓澳股升1%至3%

美股三大指數收漲逾3%，亞洲主要股市穩升。日本日經225指數高開96點或0.5%至19,181點，其後最多升逾100點，暫高見19,188點。

南韓首爾綜合指數高開22點或1.2%，見1,739點，之後再上1,756點暫時高位，升39點或2.3%。

澳洲股市揚升，早段曾漲近200點或3.6%，報5,385點。

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