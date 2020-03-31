【專家點評】陳蓓敏：線上醫療股有前景

上周五美股三大指數跌約4%。2萬億美元經濟刺激方案急推，只治一時之痛，實難消除市場憂慮。美國官員亦不看好目前景況，大呼衰退風險存在，第二季失業數據令人擔憂。惠譽仍維持美國評級「AAA」不變，評級為穩定，可見愛之心切。G20召開視像峰會，國家領導人呼籲各國聯手加大宏觀政策，以免世界經濟滑落陷入衰退。現狀況各國自陷入泥沼，爭相各自求存，再加上美國選舉因素，更難聯手抗逆境。對外，北京城減國際客運航班，嚴防北京關口，對內，寬鬆貨幣流動性，發行特別國債，解除封城，大派消費券，促內需。

港股昨日初段受道期下跌和日經指數下滑影響，失守23,000點水平，曾低見22,973點後回穩。投資者憂慮疫情變化。近期多間中資企業公布去年業績，普遍業績不俗，無奈卻受上半年新冠肺炎病毒拖累，難引起市場信心。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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