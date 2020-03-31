【復工見效】內地3月製造業實現V彈　重回擴張態勢

國家統計局公布，中國3月份製造業採購經理指數(PMI)為52，預期44.8，前值35.7；非製造業PMI52.3，前值29.6；綜合PMI報53，前值28.9。

至於截至3月25日，中國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月調查結果上升17.7個百分點，其中製造業企業復工率為98.7%，上升13.1個百分點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月份中國統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序穩步恢復，企業復工復產明顯加快。

不過，調查結果顯示，企業生產經營壓力仍然較大，本月反映資金緊張和市場需求不足的企業比重分別為41.7和52.3，按月上升2.6和4.1個百分點。從外部環境看，疫情在全球快速蔓延，國內外疫情防控和經濟形勢還在發生新的重大變化，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，給中國經濟帶來新的嚴峻挑戰，中國疫情輸入壓力加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰，採購經理指數後期走勢仍需持續關注。

3月份中國製造業新出口訂單指數和進口指數分別為46.4和48.4，雖按月有所回升，但處於較低水平。生產指數和新訂單指數分別為54.1和52，按月回升26.3和22.7個百分點，生產指數高於新訂單指數2.1個百分點，顯示製造業產能有所恢復。採購量指數為52.7，按月回升23.4個百分點，企業採購活動較上月活躍。

製造業生產經營活動預期指數為54.4，按月回升12.6個百分點。其中，食品及酒飲料精製茶、醫藥、專用設備、汽車、計算機通信電子設備等製造業均高於平均水平。

從重點領域看，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI為55.8、54.%和52，其中高技術製造業PMI高於製造業總體3.8個百分點。

不同規模企業均有回升，大型企業復甦相對較快。大、中、小型企業PMI分別為52.6、51.5和50.9，按月回升16.3、16.0和16.8個百分點。從市場預期看，大、中、小型企業生產經營活動預期指數分別為55.5、52.5和54，高於2月11.2、12.5和16.6個百分點。

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