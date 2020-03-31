【專家點評】歐宸銘：市場聚焦本周各國經濟數據

美國最新公布的經濟數字不甚樂觀，當中美國失業人數突破330萬最高紀錄，而不幸地美國確診個案亦持續快速增長，個案更突破14萬宗。華府為避免美國經濟增長出現硬着陸的情況，上周五美國總統特朗普簽署本土歷史上最大規模的經濟紓困方案，金額達2萬憶美元的經濟刺激計劃，更一度帶動道指實現3連升，重返兩萬二關口。

本周焦點將會放在經濟數據中，周三所公布的歐元區3月經濟景氣指數，將可初步反映出疫情對意大利、西班牙、德國等歐洲國家所帶來的破壞性。歐洲多國實施居家隔離的措施、廠商停工，無論是本地消費或進出口行業都深受打擊。

上周五，德國市場研究機構GfK調查顯示，受累於新冠肺炎疫情於歐洲迅速蔓延，德國4月GfK消費者信心指數連跌兩個月，由3月下修後8.3，急降至2.7，為2009年5月以來最低，遠低於市場預期降至7.5。至於其3月經濟預期指數終止兩個月升勢兼且重現嚴重負值，由2月1.2，急降至負19.2。德國作為歐洲主要經濟體，其數據降速驚人，若然肺炎疫情惡化再導致意大利赤字預算推高，西班牙重現債務危險等，市場最擔心的是不同的負面因素組成骨牌效應，重臨違約風波。

中國方面，2月份全國性停工停產對PMI數據有負面影響，但鑑於3月復工進度良好，預計3月的產能復甦有助PMI略為走出陰霾。

中國人民銀行暫停29日後，重啟500億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率下調20個基點至2.2%，為2015年6月以來最大單次降幅。受疫情影響，中國經濟增長受壓，官方以不同的財政政策手段保持經濟擴張活動，市場更預期4月份將下調存款基準利率和全面降準以確保資金流通性，給予充俗的貨幣空間。

我們認為中國政府吸取了2009年4萬億基建匆匆入市的經驗，前車之鑑下於是次經濟下滑時未有藥石亂投，反之緩緩地向需要的行業伸出援手，其處理手法較以前為佳。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626