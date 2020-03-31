【港股開市】恒指升上23600點水平 騰訊及中移漲逾2%
2020年03月31日 09:20
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外圍做好，港股今日(31日)季結跟升，恒生指數高開438點或1.89%，報23,613點；國企指數高開162點或1.73%，報9,564點。
重磅股普遍上升，友邦保險漲2.9%；中國移動升2.6%；騰訊升2.2%報385.2港元；建設銀行升1.2%；滙豐控股升0.5%；上述5股已為大市貢獻145點。
「豬肉股」萬洲國際領飆7%，為表現最佳藍籌。內需股中國旺旺及蒙牛乳業亦漲4%至5%。
藥股逆市低走，中國生物製藥領挫6%，為表現最差藍籌；公司去年少賺70%，純利27億元人民幣。石藥集團跌0.5%。
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