【港股開市】恒指升上23600點水平 騰訊及中移漲逾2%

外圍做好，港股今日(31日)季結跟升，恒生指數高開438點或1.89%，報23,613點；國企指數高開162點或1.73%，報9,564點。

重磅股普遍上升，友邦保險漲2.9%；中國移動升2.6%；騰訊升2.2%報385.2港元；建設銀行升1.2%；滙豐控股升0.5%；上述5股已為大市貢獻145點。

「豬肉股」萬洲國際領飆7%，為表現最佳藍籌。內需股中國旺旺及蒙牛乳業亦漲4%至5%。

藥股逆市低走，中國生物製藥領挫6%，為表現最差藍籌；公司去年少賺70%，純利27億元人民幣。石藥集團跌0.5%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626