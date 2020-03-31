又一虛擬銀行試業！天星銀行港元活期存款年利率1厘

香港虛擬銀行天星銀行宣布正式啟動試業，並以香港金融管理局監管的金融科技監管沙盒進行，讓特選客戶率先體驗虛擬銀行服務，為將來全面向公眾推出服務做好準備。

天星銀行將開放約2,000個名額予天星銀行、小米香港和尚乘集團內部員工的親友參與是次試業。

存款業務方面，天星銀行在試業期間推出兩款產品，其中港元活期存款將以分層利率定價，金額在50萬至100萬港元的存款客戶將享有高達1厘的年利率。

定期存款客戶則可靈活自定存款到期日，如8、19、27日等。客戶可隨時提前結清定期存款而不收取任何費用。

天星銀行亦為客戶提供貸款服務，貸款價格透明，利率以日息計算，客戶可隨時提前還款，無需繳付任何手續費。另外，該行將在試業期內收集的客戶意見基礎上持續改進產品和服務。

天星銀行發言人表示，該銀行堅持創新和普惠金融理念，致力於「讓每個人享受金融科技的樂趣」，深信天星銀行將為本港銀行業作出寶貴貢獻，並成為「每個人的銀行」。

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