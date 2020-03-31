A股快報：兩市靠穩 融資餘額少36億人民幣

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開20點或0.73%，報2,767點；深成指重上萬點關，高開103點或1.04%，報10,008點；創業板指高開16點或0.87%，報1,876點。

人民銀行開展200億元人民幣(下同)逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放200億元。另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0851，較上日下調404點子，連跌兩日。

截至周一(30日)，上交所融資餘額報5,640.31億元，按日減少14.46億元；深交所融資餘額報4,860.53億元，按日減少22.09億元；兩市合計10,500.84億元，按日減少36.55億元。

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