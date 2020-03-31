【復工見效】內地3月製造業PMI抽升　唔代表經濟回暖？

國家統計局公布，中國3月份製造業採購經理指數(PMI)大幅反彈至52，不但遠超預期的44.8，更重上盛衰分界線，是否代表經濟回暖？睇睇服務業調查中心負責人點解釋。

【2月基數低 3月復工率上揚】

服務業調查中心負責人指出，數據反映的是3月比2月發生的經濟變化情況，變化幅度與2月基數有很大關係。

負責人解釋，今年以來，新冠肺炎疫情對中國經濟形成嚴重衝擊，尤其是2月份採購經理指數跌至歷史最低位，甚至低於2008年國際金融危機期間，經濟活動短期內大幅收縮。3月份，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，疫情防控形勢持續向好，企業復工復產明顯加快。

截至3月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月25日調查結果上升17.7個百分點，生產生活秩序穩步恢復。3月份製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數在2月份大幅下降基數上按月回升，這些數據表明3月份企業生產經營狀況與2月份相比發生了明顯的積極變化。

【經濟回暖？睇多3個月先！】

負責人續稱，3月份採購經理指數較2月份明顯上升是反映當前多數企業隨着復工復產的有序推進，企業生產經營情況按月有所改善，但並不意味着企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平。

通常情況下，當PMI連續3個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅單月數據升至盛衰線上，並不能判斷中國經濟已完全恢復正常水平，實現趨勢性好轉，還需持續觀察變化。

當前中國疫情防控雖然取得階段性重要成效，經濟社會秩序正在加快恢復，但企業復工復產情況仍未恢復至疫情前的正常水平，加之3月份境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，中國經濟發展面臨新的挑戰，僅憑3月份PMI數據尚不能判斷經濟是否已經企穩回升，經濟是否回暖還要看未來幾個月採購經理指數能否延續擴張走勢，後期走勢仍需密切關注。

【經濟回暖？PMI回升唔代表宏觀經濟數據一定跟升！】

負責人又提及，PMI指數是一個月度按月指標，容易受到工作日、季節、基數等因素的影響，與按年指標相比，數據波幅較大，更適合反映短期經濟形勢的變化。而按年指標一般反映本期與去年同期相比的變化情況，受季節因素影響較小，數據波動相對平滑，更適合反映長期趨勢，但對於短期變動缺乏敏感性。

另外，由於採購經理指數是在定性調查基礎上形成的量化指標，不能準確反映企業生產量等各類指標絶對值的變化，3月份PMI數據的回升僅能代表本月企業生產經營狀況相較於2月份有所好轉。

在經濟出現較大波動時，有時按月指標與按年指標的走勢可能會發生背離。由於目前主要宏觀經濟數據多為按年指標，所以PMI的按月回升並不意味着其他主要宏觀經濟數據一定會發生同向變化。

【經濟回暖？仲要睇埋全球疫情蔓延態勢！】

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，世界疫情呈加速擴散蔓延態勢，全球經濟貿易增長遭受衝擊嚴重，中國疫情輸入壓力加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰，採購經理指數後期走勢仍需持續關注。

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