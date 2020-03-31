異動股：去年轉賺發預警　美團點評曾漲10%

公司截至2019年12月底止年度純利22.38億元，2018年同期則虧損1,154億元人民幣(下同)，不派末期息；期內收入975億元，按年增49%。

集團指出，由於新冠肺炎疫情影響，估計2020年第一季度收入將會錄得按年負值增長及經營虧損。因不斷變化的情況存在高度不確定性，集團在此階段無法完全確定對2020年全年的預期影響。如果隨着疫情的持續使得用戶需求及商家運營需要更長的時間才能恢復到正常水平，集團未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626