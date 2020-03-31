【專家點評】中國銀河國際：美聯儲重啟量寬將推升金價

3月22日，美國聯儲局公布開放式資產購買計劃，本周每天將購買750億美元國債及500億美元機構住房抵押貸款抵押債券。此際疫情沒有出現明確轉捩點，而美國聯儲局實施量化寬鬆，將推動金價繼續上漲。

報告期間，由於美國經濟下滑壓力加劇，以及中美貿易摩擦不斷升級等，同時美國聯儲局在報告期內多次減息，美債實際收益率弱勢下行，推升金價上漲。2019年國際COMEX黃金平均價格從2018年的每安士1,271.78美元，上漲至2019年的每安士1,397.90美元，按年上漲13.13%；2019年上金所黃金平均價格為每克354.46美元，相對於2018年同期平均價格每克313美元，每克上漲41.46美元，提升幅度達到13.24%。

此外，青海大柴旦礦業已於2019年4月正式投產。2019年全年，累計處理礦石55萬噸，平均品位為每噸3.94克。

銀泰黃金於2019年9月非公開發行預案收購貴州鼎鑫，增加了鉛鋅礦子資源及開採能力。

此外，集團進行員工持股計劃激勵計劃，注入未來增長動力。集團堅持以貴金屬為主，惟同時重視發展優質有色金屬，目前公司已擁有四個主體礦山公司，包括四個金礦採購權、六個金礦探礦權、兩個銀鉛鋅採礦權、四個銀鉛鋅礦探礦權。

受惠於黃金價格上漲以及青海大柴旦復產，報告期內公司業績顯著提升，公司在現有礦山技改產及探礦增儲的戰略方向明顯，預計未來公司礦產金的產量將穩步增長。隨着海外疫情加劇，全球經濟衰退風險大，貿易摩擦加刻，各國央行重啟貨幣寬鬆政策，將提升黃金價格，預期公司受惠於價量齊升，我們預測公司2020至2021年度預測每股盈利分別為0.65及0.72元人民幣，預測市盈率分別為20.57倍及18.57倍，維持「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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