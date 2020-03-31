差估署：2月私宅售價指數按月挫2.1%　連跌3個月

本港住宅樓價持續向下。據差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年2月份私人住宅售價指數報370.7點，較1月份顯著下跌約2.1%，已連跌3個月，但較去年同期則仍升約1%。

至於上月份兩類面積單位樓價走勢各異。當中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報372.9點，按月下挫約2.18%；較去年2月份則漲約0.92%。而實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報318.6點，按月上升約0.22%，按年仍漲約0.7%。

九龍區平均每方呎售價約14,759元，按月跌約1.54%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約634萬元。新界區上月細單位平均每方呎售價約13,353元，按月低約0.78%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約574萬元。至於港島區細戶平均每方呎售價約17,369元，按月升約1.36%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約734萬元。

2月份租金指數報186.1點，按月輕微回升約0.05%，結束連續5個月的跌勢，但仍為2017年9月後最低。

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