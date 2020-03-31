【專家點評】鄧聲興：建行業績符預期
2020年03月31日 10:09
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中國人民銀行再度下調逆回購操作利率，流動性增加有利改善內銀的貸款業務。建設銀行(00939)去年錄得盈利按年升4.74%至2,667.33億元，符合預期。料短期股價阻力位在6.9元，支持位在5.8元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興(作者為證監會持牌人士，並未持有上述股份)
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