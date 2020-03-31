中國經濟：林俊泓指PMI數據反彈後會再急跌

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，歐美新冠肺炎疫情尚未受控，中國出口貨量將會大幅減少，目前製造業主要靠內需維持，所以製造業PMI數據未見底。一旦內地第二波疫情來襲，PMI數據更會大幅轉差。

國家統計局公布，中國3月份製造業採購經理指數(PMI)為52，高於市場預期的44.8，更創2012年4月以來的高位。惟他指，這純粹因三月份內地工人陸續復工，生產量明顯較一月及二月增加所致。但內地幾乎完全復工，稍後月份的PMI數據未見樂觀。

至於內地應該推出那些救市措施減低衰退壓力，他指，減消費稅及增值稅，以及出口退稅等最為有效，等同派錢。他亦相信內地會加大基建投資提振經濟。

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