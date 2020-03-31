【大行觀點】光銀國際：料次季歐美股市動盪　中港股市回升

光銀國際研究發表的「2020年二季度市場及投資展望」指出，2020年一季度，新冠肺炎疫情蔓延全球，金融市場隨之波動加劇。全球確診病例攀升，各國為應對病毒威脅紛紛採取隔離封鎖措施，疫情的嚴峻程度導致市場陷入恐慌，全球股票市場中的主要指數以及石油價格分別累計下跌超過20%和60%。

為了應對不利因素，各國中央銀行和政府紛紛出台實施積極的財政措施、寬鬆的貨幣政策，以預防經濟增長的頹勢。目前，全球採取協調一致的政策措施以提振經濟，共同合作也將成為經濟恢復增長動力的關鍵所在，同時流動性寬鬆的周期將持續時間更長，力度更深。

就2020年二季度而言，金融市場的投資主題在於如何平衡由新冠肺炎帶來的風險和機遇。毫無疑問，疫情對全球經濟而言是殘酷的，隔離和封鎖所帶來的是經濟和市場的混亂與停滯。該行認為，全球政府將會陸續出台更多強力政策，以幫助夯實金融市場狀況並恢復市場的信心。金融市場也將在流動性充足和風險溢價下降的利好條件下，逐步復甦回暖。

總的來說，2020年二季度將會是挑戰重重，健康危機也將讓全球金融市場持續處於波動當中，有效地遏制病毒將會是支撐市場情緒的關鍵所在。該行認為，美國和歐洲的股票市場短期內仍將動盪不定，陰霾不散；中國內地和香港股票市場或將隨着疫情好轉、政策支持、估值吸引幾大因素而得到關注並且回升。

此外，隨着全球央行降息並部分國家重啟量化寬鬆計劃，一部分充裕的流動性將會被固定收益市場所吸收。外匯市場方面，亂市之下，美元依然受寵。

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