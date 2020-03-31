新冠肺炎：聯合國籲國際斥19.5萬億助發展中國家

聯合國周一(30日)發表報告指，全球有2/3人口居於中國以外的發展中國家，國際社會應斥2.5萬億美元(約19.5萬億港元)援助發展中國家，以應對疫情引發的經濟危機。

聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)認為全球大約有170個開發中國家，中國、南韓不列入估算數據中。

報告顯示，新冠病毒向中國之外蔓延的兩個月間，發展中國家遭遇資本外流、債券息差擴大、貨幣貶值、出口收入銳減，大宗商品價格下跌和旅遊業利潤縮水，經濟蒙受重創。新冠疫情對這些國家經濟的衝擊，甚至比2008年金融海嘯時更加嚴重，且由於經濟活動受到疫情和防控措施影響，許多國家恐怕難以再現2009至2010年間的迅速反彈。

該報告建議措施，包括1萬億美元的流動性注入和1萬億美元的債務紓困方案，以及5,000億美元用於緊急衛生服務和相關項目。

UNCTAD表示，基於當前全球經濟每況愈下，在今年剩餘時間內，財政和外匯限制必將進一步收緊，預計發展中國家在未來兩年內將面臨2至3萬億美元的資金缺口。

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