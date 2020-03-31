樓價續跌：吳龍飛料數月後價格至少跌15%

差餉物業估價署公布今年2月份私人住宅售價指數報370.7點，較1月份顯著下跌約2.1%，連跌3個月。

資深投資者吳龍飛認為，未來一年差估署售價指數都會持續下跌，因為全球經濟都「唔掂」，出現泡沫，香港樓市都一定「無運行」。

他續稱，現時最差情況仍未出現，樓價仍然偏高，市場大幅劈價逾兩成單位並不常見。加上未來供應量大增，發展商會有沽貨壓力，增加樓價下行機會。預期數個月後，當所有利淡數據都呈現出來後，市場就會急速回落，估計樓價比現在會再跌至少15%。有信心政府會在年底前撤辣，預期首先會放寬購買第二套住宅物業的辣招稅。

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