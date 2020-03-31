樓價續跌：伍冠流指現時入市「無肉食」

差餉物業估價署公布今年2月份私人住宅售價指數報370.7點，較1月份顯著下跌約2.1%，連跌3個月。

資深投資者伍冠流指出，新冠肺炎疫情嚴重，並不知道何時會完結，香港樓市仍有隱憂，估計未來樓價仍會繼續跌。若果現時跌約10%就入市，計及律師費、印花稅及佣金等使費後，入市並不划算，所以現時並不是買樓時機，除非有更大折讓，否則目前非入市時機。

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