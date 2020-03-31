港股格局：陳炳強料兩萬四阻力不輕

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表現，近期在市場憧憬救市方案下，美股由低位急彈，但值得留意的是，成交持續減少，反映無論買盤或賣盤均唔夠積極。除非歐美地區的新冠肺炎疫情明顯紓緩，否則市場戒心仍大，市況難以言穩。至於港股方面，雖未太跟隨美股走勢，但近日亦見反彈，惟料兩萬四阻力不輕，短線將在該水平樓下徘徊，除非市場氣氛出現扭轉，否則即使能上破兩萬四關，25,600點亦是一個頗大的關卡。

市場仍憂慮新冠肺炎疫情衝擊市場需求，加上俄羅斯及沙特阿拉伯的增產行動未有平息迹象，國際油價一度跌穿20美元，創下18年新低。陳認為油價疲弱短期雖難以扭轉，但除非有進一步增產或減價行動，否則油價有機會出現技術反彈，上方空間約在23至24美元，進取的投資者可留意石油相關股博反彈機會，若然紐約期油跌穿20美元則應止蝕。

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