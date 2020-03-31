世界最大黃金買家收手！俄羅斯央行4月起停止買金

世界最大的黃金買家俄羅斯收手，該國央行宣布由4月起停止購買黃金，但未有解釋原因，只稱將根據金融市場的情況而作出的決定。

近年來，俄羅斯大手購買黃金，一直是支撐市場的主要支柱，在投資者拋棄避險資產、轉投高風險高孳息率資產的時候支撐金價。俄羅斯央行持有的黃金儲備價值約1,200億美元。

目前黃金約佔俄羅斯國際儲備的20%，不僅處於歷史較高水平，也高於其他央行。北歐聯合銀行分析師Tatiana Evdokimova表示，俄羅斯官方儲備在下降，央行可能不希望增加其中的黃金佔有率。

事實上，俄羅斯於過去5年花了超過400億美元以充實金庫。分析估計，該國黃金儲備已很多，或毋須再大手買入黃金。

另外，鑑於金價接近7年高位、國際投資者渴求避險資產，俄羅斯交易商可能希望出售黃金套現。最近幾周，由於新冠肺炎疫情在金融市場引發恐慌，黃金已成為非常搶手的投資，但部分交易商在採購金條方面遇到困難，主要由於黃金通常是透過空運運送，但疫情期間，無數航班均被取消。

莫斯科Lanta Bank貴金屬部門副主管Eduard Rybkin說，倫敦等傳統買家的需求很大，印度、土耳其和新加坡等地也有需求。供應商可能會選擇以包機方式向主要買家供貨。

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