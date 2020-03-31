澳新銀行：內地經濟30年來最差　救市規模料達6萬億人民幣

澳新銀行(ANZ)最新發表的研究報告指出，儘管3月份中國的PMI有所反彈(製造業：52；非製造業：52.3)，但3月份的月度指標如工業生產和零售銷售同比仍分別下降11.6%和6%，這將導致第一季度GDP同比收縮9.4%，這是過去30年來的首次同比增長收縮。

由於外部需求的急劇下降和國內需求低迷，第二季度的前景仍然令人擔憂。該行的模型表明，在新冠肺炎疫情大流行之前，中國第二季度GDP可能會從-0.4%同比收縮至-2.1%。

該行估計，財政政策措施只會給GDP增加3.6個百分點，不足以彌補上半年的增長收縮。由於疫情爆發仍無法預測，因此情況可能會非常不穩定，如果需要，中國決策者可能會加大力度並擴大刺激計劃。

該行指出，儘管3月份中國的PMI指數回升至50水平以上，但以2月份的數據乃15年新低來看，這反彈並不令人感到意外。3月份的數據僅代表按月的改善，但這不大可能令3月份的數據按年或按季出現正增長。

事實上，恢復營運並不會轉化為更高的產出。內地1月至2月主要經濟指標出現雙位數字的收縮，不大可能在3月就能出現強勁反彈。報告引述百度人口流動指標「遷徒」指數顯示，中國各省的勞動力流動尚未恢復到歷史水平，特別是在主要生產基地，儘管中央政府努力鼓勵工人返回他們工作的城市，例如放寬旅行限制，相信這現象將影響失業率表現。

2月份內地失業率飆升至6.2%，比2019年底高出1個百分點，這意味大約有800萬人失業。正如該行預測，上周五(27日)的政治局會議承諾推出一籃子支持性政策措施，以實現2020年實現社會和經濟發展目標。中國人民銀行將這一目標付諸實踐在3月30日的第一個工作日，將7天反向回購利率降低20個基點。

另外，該行預計，到2020年，中國官方財政赤字將佔GDP的3.5%，並最少發行3萬億元人民幣(下同)特別地方政府債券(SLGB)，及1至1.5萬億元特別中央政府債券(SCGB)，連同第一季度提供的1.25萬億減稅和社會保障費用減免，總財政刺激措施的規模要超過6萬億元。

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