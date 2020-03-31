新冠肺炎：世銀料今年中國經濟增速最悲或降至0.1%

世界銀行發表報告指出，新冠肺炎現已造成全球性衝擊，東亞太平洋地區面臨全球金融衝擊與經濟衰退的前景。

世銀指出，由於環境快速變化，做出精準的增長預測異常困難，故此基於基線情景和悲觀情景假設。報告預計，2020年基線情景下東亞發展中國家增速將從2019年估計增速的5.8%放慢至2.1%，在悲觀情景下降至負0.5%。內地方面，預計2020年基線情景下中國增速將從2019年6.1%降至2.3%，在悲觀情景下降至0.1%。

為應對疫情，報告建議採取的措施包括緊急投資加強國家醫療衞生能力和更長期的防範，統籌兼顧疫情防控與宏觀經濟政策。有針對性的財政措施，例如病假工資和醫療補貼，有助於遏制疫情，並確保暫時貧困不會轉化成人力資本的長期損失。報告還呼籲貿易政策應保持開放，以保障所有國家的醫療及其他物資供應，同時應放鬆信貸，以幫助居民及企業度過直接衝擊。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626