【瑞銀推介】博新地反彈可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：新冠肺炎疫情全球蔓延，內地和香港疫情本來已得到紓緩，不過亦愈來愈多外地輸入個案。香港政府於上周宣布因應疫情發展，在3月29日起禁止多於4人於公眾地方聚集，為期兩周，多項本地民生以及經濟項目均受影響。

近期投資者睇樓量已受到疫情影響，本地報道引述中原地產指，睇樓量對比3月初時已下跌2/3。而現在政府推出新措施防止人群聚集，新盤銷售當然亦受到影響，雖然發展商都紛紛改變策略，包括每組睇樓人士連同地產代理不可多於4人，以及參觀人士保持一定距離等等，不過仍未有對睇樓以及成交量有幫助。

本地地產股周一(30日)應聲下跌，新鴻基地產低見97.55港元，下跌3.4%，周二反彈1.2%；恒基地產則低見28.35元，下跌3.2%，周二反彈1.2%。不過，有指發展商底會開拓更多網上睇樓以及網上認購登記，以吸納客流量。而事實上，近年不少發展商就已開放示範單位在網上供睇樓人士作360度實境參觀。

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