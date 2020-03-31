中國經濟：莊太量不認同世銀估今年GDP僅2.3%

世界銀行預計內地今年今年國內生產總值(GDP)增長將放緩至2.3%，如果疫情轉差，甚至會放緩至0.1%。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，世界銀行預估的GDP增長數據應未有計及內地未來推出的經濟刺激方案。他續指，內地GDP數據一向有政治考量。為了達成十三五規劃訂立的其中一個最大目標，即中國五年GDP增長要維持平均6.5%，相信中央將推出各項刺激政策，令今年GDP增長為6.2%或以上。

他續指，新冠肺炎疫情對中國經濟的衝擊未有歐美般大。一方面，中國疫情已受控，復工進度理想。另一方面，中國國企多，即使經濟一度停擺、生意大減，也不會大幅裁員，故料內地失業率不會似美國般急升。

但他指，內地製造業仍處於艱難時刻，因歐美疫情嚴峻，令出口貨品需求大減，另上游供應鏈未完全復工，廠商缺乏原材料生產。而此等情況並未反映於三月份製造業採購經理指數(PMI)數據中，因該數據是由調查所得，並不準確。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，中國第一季GDP出現負增長機會高，目前只能期望剩餘三個季度經濟會逐步改善。如果第二季最終也出現負增長，全年GDP增長則會在零水平徘徊。但以上情況，都假設了疫情於今年受控，而最壞的情況是冬天時再爆發新一輪疫症，屆時GDP增長跌幅將不堪設想。若以目前基本情景估計，料GDP增長為3%至4%。

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