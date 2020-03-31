港元拆息︰隔夜息升至1.85厘　1個月企2.05厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至1.85厘，呈三連升；1星期回落至2.01厘；與樓按相關的1個月略為下降，仍企2.05厘水平，結束12日連升的局面；3個月為1.93厘。

31/3/2020

隔夜 1.85000厘

1星期 2.01429厘

2星期 2.01714厘

1個月 2.05012厘

2個月 1.93339厘

3個月 1.93482厘

6個月 1.93554厘

12個月 1.93744厘

30/3/2020

隔夜 1.74333厘

1星期 2.56774厘

2星期 2.06786厘

1個月 2.05155厘

2個月 1.92964厘

3個月 1.92893厘

6個月 1.93179厘

12個月 1.93411厘

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