港元拆息︰隔夜息升至1.85厘 1個月企2.05厘水平
2020年03月31日 11:33
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至1.85厘，呈三連升；1星期回落至2.01厘；與樓按相關的1個月略為下降，仍企2.05厘水平，結束12日連升的局面；3個月為1.93厘。
31/3/2020
隔夜 1.85000厘
1星期 2.01429厘
2星期 2.01714厘
1個月 2.05012厘
2個月 1.93339厘
3個月 1.93482厘
6個月 1.93554厘
12個月 1.93744厘
30/3/2020
隔夜 1.74333厘
1星期 2.56774厘
2星期 2.06786厘
1個月 2.05155厘
2個月 1.92964厘
3個月 1.92893厘
6個月 1.93179厘
12個月 1.93411厘
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！