【高盛推介】美團業績後急升　留意低街貨購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(30日)公布業績，去年全年業績轉虧為盈，純利約22億元人民幣。業績後周二(31日)早段股價走勢強勁，一度上升超過10%。

業績前見資金部署其認購證，周一有約900萬港元流入，扭轉早前資金流走的走勢，亦是周一第二多資金流入的相關資產。周一同時有約400萬元流入美團牛證，是第二多資金流入的個股牛熊證。

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