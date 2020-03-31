新冠肺炎：貝萊德料經濟復甦後將現「巨大機遇」

新冠肺炎疫情肆虐，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)認為，經濟終將從疫情中康復，但投資者的心理、商業慣例及消費者習慣將會與以往不同。

芬克指，疫情令人們重新評估「實時生產」(just-in-time)供應鏈的運作模式，並思考對航空旅遊的依賴。他坦言，自己從事金融業44年，從未經歷過這樣的事情。雖然如此，但他仍相信經濟將穩步康復，因為部分典型金融危機會有的復甦障礙，並未在此次疫情中出現。

他認為，待經濟從疫情大流行中復甦，市場將出現「巨大機遇」。有鑑於2008年金融危機的影響，各國央行正迅速採取行動，處理信貸市場的問題，政府亦積極出台經濟刺激措施，但就目前情況而言，市場仍處於不明朗的局勢。

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