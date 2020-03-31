人行馬駿：建議今年不設中國GDP增長目標

內地媒體報道，中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，受新冠肺炎疫情影響，今年國內生產總值(GDP)增速很難實現6%的目標。鑑於目前中國經濟面臨的巨大不確定性，建議今年不再設定GDP增長目標。

馬駿認為，保持原來所預計的6%的GDP增長速度是不可能的，實現4至5%增速的難度也很大。他又指，很多經濟學家預測中國經濟增速可能降到百分之二點幾、一點幾等，這些情況都有可能，因為最後對經濟的影響主要取決於歐美疫情的發展。

他續稱，如果確定了具體的GDP增長目標，到底要用多少財政資源和金融資源來刺激經濟，才能達到目標，這是不可預測的。如果在這種巨大不確定的情況下，還要確定GDP增長目標，很可能把宏觀政策綁架。

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