【海外速遞】有7萬港元就可以喺日本創業？

香港創業成本高昂，不少港人會轉戰海外，一嘗做老闆的滋味，但人在異鄉創業，總會遇到困難。有公司就推出「99萬円日本創業福袋」，相當於約7萬港元就可幫客戶處理開設公司的一條龍服務，包括代辦所有簽證、租務、經營、管理等。

事實上在日本創業，投資者需要開設一間實體店，而根據不同的行業性質，有不同的合適地段，Sakura Group旗下的Sakura Japan，可以因應你的預算和創業性質，為你選擇合適的舖位。此外，客戶不用親身飛到日本處理舖位買賣或租貸事宜，Sakura Japan會作為中間人為你處理，亦為你解決語言不通的問題。

先帶大家了解日本舖位行情，以日本的旅遊勝地大阪心齋橋為例，一個位於商店街佔地約1,240方呎，樓高四層的物業，現時以66萬日圓叫租，相當於4.6萬港元。另外，又有另一款舖位連生財工具放售，以心齋橋美國村這個舖位為例，原本是經營台式飲品店，樓高兩層，面積分別約631方呎、以及約731方呎。換言之，你買入舖位後，可以很快就開始營業。

在日本經營自己的生意同時，亦要有個「竇」住，Sakura Japan另外亦有提供在日本租樓和買樓的服務，因應客戶的地區、住宅的類型、個人的預算，為你提供合適的居住地點，並且會為你提供住宅的管理費、樓齡、面積等資訊。

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