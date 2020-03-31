二手成交：奧柏．御峯1個月累減82萬沽
2020年03月31日 12:07
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利嘉閣屈慧妍表示，大角咀奧柏．御峯1座低層A室，實用面積約654方呎，套三房間隔。放盤約1個月後，由叫價1,200萬港元累減82萬元或約7%，以1,118萬元獲買家承接，呎價約17,095元。
據了解，原業主於2012年4月以約811.3萬元購入，持貨約8年至今，現轉售帳面獲利約306.7萬元，升幅約38%。
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