二手成交：奧柏．御峯1個月累減82萬沽

利嘉閣屈慧妍表示，大角咀奧柏．御峯1座低層A室，實用面積約654方呎，套三房間隔。放盤約1個月後，由叫價1,200萬港元累減82萬元或約7%，以1,118萬元獲買家承接，呎價約17,095元。

據了解，原業主於2012年4月以約811.3萬元購入，持貨約8年至今，現轉售帳面獲利約306.7萬元，升幅約38%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626