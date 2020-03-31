4月期指半日收報23412點　低水16點

4月期指半日收報23,412點，升398點，低水16點，成交54,762張，未平倉合約127,155張。5月期指收報23,342點，升448點，低水86點，成交40張。

4月國期收報9,507點，升156點，低水2點，成交32,157張，未平倉合約205,270張。5月國指收報9,461點，升140點，低水48點，成交783張。

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