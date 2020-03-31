樓市去向：郭子威料下半年才回穩

差餉物業估價署公布今年2月份私人住宅售價指數報370.7點，較1月份顯著下跌約2.1%，連跌3個月。長實地產投資董事郭子威表示，今、明兩年預測單位落成量大增，將會對樓價造成壓力，尤其是供應最多的新界區。

對於政府樓價指數再度下跌，他指出，受新冠肺炎疫情影響，上半年樓價將會保持偏弱，要待疫情受控及低息環境等刺激，下半年才會回穩或重新出現動力。

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