炒輪攻略：半日輪證成交逾146億元

半日窩輪成交額約64.03億港元，佔大市成交約11.08%。認購輪成交約42.92億元，認沽輪成交約21.09億元。認購輪與認沽輪成交比例67：33。

牛熊證成交額約82.8億元，佔大市成交約14.33%。其中牛證成交約40.85億元，熊證成交約41.95億元。牛證與熊證成交比例49：51。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626