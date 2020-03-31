【瑞通推介】美團績後表現波動　即市資金開熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：各國相繼推出救市措施，避險情緒稍為回落，美股隔晚反覆向上，道指收報22,327點，升690點或3.1%。

恒指周一(30日)收跌309點或1.3%，至23,175點，盤中曾跌穿23,000點關口。中國3月官方製造業採購經理指數(PMI)回升至52，非製造業PMI為52.3，兩者均重回擴張態勢並遠勝市場預期。恒指周二(31日)漲逾400點，重返23,600點水平，其後升幅勢回順至約300點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入近2,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價21,600至21,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評去年扭虧為盈，賺22.39億元人民幣；同期收入975.29億元人民幣，按年升逾49%，勝市場預期。然而由於受疫情影響，公司估計今年首季錄經營虧損，其中到店、酒店及旅遊業務表現尤其差。美團連日受制20天線阻力，周一收跌1.4%於88元，連跌3個交易日，不過跌幅不太顯著。周二早段受業績帶動高開一成，升至接近97元，逼近50天線，其後波動，升幅一度收窄至4%，然後於94至95元水平爭持。該股是周一北水淨流出最多的股份，淨流出金額2.21億元。輪證資金流方面，周一有逾1,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有55萬元淨流出。

騰訊控股4連升之後，周一全日走軟，收報376.6元，跌1.5%，力守20天線(約371元)。周二早段一度升至386元，升幅逾2%，其後升幅收窄，於380元關徘徊。周一錄9.43億元北水淨買入騰訊，是北水最受捧股份。輪證資金流方面，周一有逾1,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,900萬元淨流出。

去年多賺57%的內房股融創中國，被中金下調盈利預測和目標價。該股周一顯著捱沽，以近全日低位35.2元收市，下瀉6.3%，4日升勢告終，但險守10天線。股份周二早段回升約2%，曾升穿36元水平，企穩10天線。周一有327萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有27萬元淨流出。

石藥集團周一中午公布去年多賺20.6%至37.14億元人民幣，並建議五送一紅股。績後股價一度升至16.76元的全日高位，其後反覆回落，最終微跌0.1%收市，報16.22元，20天線得而復失。周二早段愈跌愈多，曾跌約4%，回至15.5元附近，技術上觀察10天線(15.3元)的支持，向上阻力於250天線(約16元)。周一有逾100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有9萬元淨流出。

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