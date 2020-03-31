新冠肺炎：深圳控股下調全年可售貨值至360億人民幣

劉崇續指，集團於2017年對恒大作出投資，對方於2017、2018年度均有按合同進行利潤分配。關於其早前發盈警，表示特別關注，不過根據和恒大簽署的一系列協議，對方有一系列的分紅保證，集團也有進行測算，對2019年的分紅分配有信心。

談及疫情影響，管理層表示，由於工地不早於3月1日復工，工程進度受到一定影響，部分項目入市時間推遲；項目工期滯後60日；原定全年可售貨值需要下調至360億元，與去年持平。另集團減免部分商戶兩個月租金，相關租金影響1.8億元。

另外，管理層表示，已採取各種措施，展開自救工作，目前復工復產按照計劃進行，雖2月份銷售按年下跌61.8%，但集團線上、線下銷售雙管齊下，期望銷售逐步恢復。截至3月底，集團在建項目復工率95%；售樓復工率85%；商業恢復營業商家82%。

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